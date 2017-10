Wall Street begint vlak na reeks bedrijfsresultaten

Beleggers op Wall Street verwerken de resultaten van diverse toonaangevende bedrijven. Onder meer Goldman Sachs, Harley-Davidson en Netflix gaven een kijkje in de boeken.

De Dow-Jonesindex begon een fractie hoger op 22.966 punten. De breder samengestelde S&P 500 bleef kort na de openingsbel nagenoeg onveranderd op 2558 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 6622 punten.

Zwaargewicht Goldman Sachs leverde in de eerste handelsminuten 1 procent in. De winst van de Amerikaanse bank is in het derde kwartaal licht gestegen. Net als branchegenoten als Citigroup en Bank of America werd minder verdiend met de handel in bijvoorbeeld obligaties. Wel namen de inkomsten bij onder meer het zakenbankieren toe.

Morgan Stanley

De cijfers van de bank Morgan Stanley werden wel goed ontvangen. Het aandeel noteerde een kleine 2 procent in de plus.

Motorenfabrikant Harley-Davidson won 0,5 procent, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Zowel op thuismarkt VS als internationaal wist het concern minder motorfietsen aan de man te brengen.

Aanbieder van internettelevisie Netflix verloor ruim 1 procent. De aanwas van nieuwe abonnees hield afgelopen kwartaal wel aan. De omzet viel circa een derde hoger uit.