Japanse beurs eindigt opnieuw hoger

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,4 procent in de plus op 21.336,12 punten. Het was de elfde winstdag op rij voor de Japanse hoofdindex. Dat is de langste winstreeks sinds mei 2015.

Het Japanse telecomconcern Softbank daalde 1 procent. Beleggers namen wat winst in het aandeel na de sterke recente koersstijging.

Het geplaagde Kobe Steel toonde wat herstel en steeg ruim 3 procent. Het Japanse staalconcern, dat heeft gesjoemeld met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties van veel van zijn producten, zakte maandag nog tot het laagste niveau in vijf jaar.

De All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent hoger de handel uit en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent. In Hongkong dikte de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent aan.