Nikkei begint nieuwe handelsweek met winst

Beleggers verwerkten de jongste inflatiecijfers uit China, waar de producentenprijzen in september iets harder stegen dan verwacht en de toename van de consumentenprijzen in lijn lag met de verwachtingen.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 21.255,56 punten. Het was de tiende winstdag op rij voor de Japanse hoofdgraadmeter. Dat is de langste winstreeks sinds mei 2015.

Het Japanse zwaargewicht Softbank won 1,3 procent. Volgens persbureau Reuters hebben de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint, waarin Softbank een controlerend belang heeft, een overeenkomst bereikt over een fusie.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger en de Kospi in Seoul won 0,2 procent.