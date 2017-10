Mogelijk vertraging bij grootste beursgang ter wereld

Dit melden de Britse zakenkrant Financial Times en persbureau Reuters op basis van meerdere bronnen.

Precieze details zoals wie de Chinese investeerder is of welk belang in Aramco van de hand wordt gedaan, werden niet gegeven.

Als het oliebedrijf uiteindelijk wel naar de beurs gaat, verwachten analisten dat het de grootste beursgang ter wereld wordt. De Saudische overheid heeft eerder gezegd dat het concern 2 biljoen dollar waard is, hoewel analisten twijfelen of het concern dit cijfer wel rechtvaardigt.

Grote vraag is ook nog waar het concern naar de beurs moet gaan. Aramco krijgt sowieso een notering aan de Saudische aandelenmarkt, maar de eigenaren twijfelen nog of een tweede notering in Londen of New York komt. Volgens een bron spelen politieke belangen mee.

Door belangen in Aramco te verkopen wil de Saudische regering de economie hervormen. Met de lage olieprijzen merkt de overheid dat de economie te afhankelijk is geworden van de olie-export. De regering wil onder andere verschillende subsidies afbouwen en de belastingen verhogen.