Wall Street hoger het weekend in

Beleggers hadden ook veel aandacht voor de kwartaalresultaten van Bank of America en Wells Fargo.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 22.871,72 punten. Tussentijds tikte de toonaangevende graadmeter met dik 22.905 punten nog even de hoogste stand ooit aan. De brede S&P 500 won 0,1 procent, tot 2553,17 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 6605,80 punten.

De geldontwaarding in de Verenigde Staten is in september opgelopen tot 2,2 procent op jaarbasis. Beleggers vinden de inflatie altijd erg interessant omdat die een belangrijke rol speelt bij besluiten van de Federal Reserve over het rentebeleid.

Bank of America

Bank of America ging 1,5 procent in beurswaarde omhoog. De winst van de op een na grootste bank van de VS steeg afgelopen kwartaal 15 procent, onder meer door scherpe kostenbeheersing en de rentestijging.

Branchegenoot Wells Fargo zag de winst juist met 18 procent dalen. Grotendeels kwam dat door een al bekendgemaakte schikking. Het aandeel leverde bijna 3 procent in.

Verder maakte Applied Optoelectronics een flinke duikeling, van 20 procent. De maker van glasvezelnetwerkapparatuur kwam met een winstwaarschuwing. De beurswaarde van farmaceut Antares ging een kleine 38 procent omlaag. Het bedrijf liet weten dat er problemen zijn met het medicijn Xyosted.

Monsanto

Beleggers waren eveneens erg geïnteresseerd in Monsanto, dat 2 procent won. De overname door Bayer lijkt dichterbij te komen nu die Duitse branchegenoot zijn activiteiten op het gebied van landbouwbestrijdingsmiddelen en zaden verkoopt aan BASF.

Een speech van Donald Trump over een hardere koers tegenover Iran zorgde verder niet voor grote koersbewegingen op Wall Street. Volgens de Amerikaanse president zou Iran zich niet hebben gehouden aan afspraken uit het akkoord over zijn nucleaire programma.

De euro was 1,1824 dollar waard, tegen 1,1835 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat ruwe Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 51,36 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 57,15 dollar per vat.