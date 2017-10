Veel meer Nederlandse beleggers stappen in bitcoin

In totaal hebben nu 135.000 huishoudens zogeheten cryptovaluta in bezit. Nog eens 150.000 huishoudens denken daar over na. Met name bitcoin is populair dankzij de stijgende koersen, maar ook de cryptomunten ethereum, litecoin, ripple en gulden kunnen op de nodige belangstelling rekenen.

Ongeveer de helft van de huishoudens staan op winst met hun belegging. Ruim een derde speelt daarnaast quitte. Slechts 16 procent van de huishoudens verliest geld.

Beleggers in virtuele munten zijn jonger en lager opgeleid dan beleggers in aandelen. Het overgrote merendeel steekt maximaal 1000 euro in de munten.

De voorzichtigheid neemt wel af. Het aandeel nieuwe beleggers dat meer dan 1000 euro inlegt, neemt namelijk toe. De hogere koersen nodigen waarschijnlijk uit om de voorzichtigheid wat te laten varen.

Kantar TNS baseert de cijfers op een onderzoek onder ruim 35.000 huishoudens.