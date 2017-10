Japanse onderneming Kobe fraudeerde met staaldraad

Kobe Steel biechtte eerder al op dat het gegevens over de stevigheid en levensduur van onder meer aluminium- en koperproducten heeft vervalst. Uit de jongste onthulling blijkt dat de onderneming ook gefraudeerd heeft bij de productie van staal, haar belangrijkste onderdeel, dat goed is voor circa een derde van de totale omzet.

Afnemers zijn momenteel druk bezig hun producten na te lopen waarin materialen zijn verwerkt die Kobe Steel heeft geleverd. Voor zover bekend is nog nergens vastgesteld dat de veiligheid in het geding is.

De producten van de metaalproducent worden breed toegepast in de industrie, bijvoorbeeld in auto's, vliegtuigen en treinen.

Op de beurs in Tokio leverde Kobe Steel afgelopen week meer dan 40 procent in. Volgens analisten lijkt het er inmiddels sterk op dat de fraude niet is toe te rekenen aan werknemers die op eigen houtje handelden, maar het gevolg is van een verkeerde bedrijfscultuur.

Waarschijnlijk kan Kobe Steel grote schadeclaims tegemoetzien en moet het onderdelen verkopen om die te kunnen betalen.

Schandalen

In het Japanse bedrijfsleven stapelen de schandalen zich op. De technologiebedrijven Olympus en Toshiba knoeiden in de boekhouding. De inmiddels failliete fabrikant van auto-onderdelen Takata verkocht miljoenen ondeugdelijke airbags.

Automaker Mitsubishi raakte in opspraak door fraude met uitstootgegevens, branchegenoot Nissan doordat het wagens liet controleren door ongekwalificeerde technici