Amsterdamse beurs sluit iets hoger

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 541,76 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 827,73 punten. De beurs in Parijs was nagenoeg vlak, net als Londen. Frankfurt stond 0,2 procent hoger.

De hoofdindex in Madrid ging 1,5 procent vooruit. De Catalaanse premier Carles Puigdemont zag voorlopig af van het eenzijdig uitroepen van de onafhankelijkheid van de deelstaat en wil onderhandelen met de Spaanse regering.

Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste verliezer in de AEX met een min van 2,8 procent. Sterkste stijgers waren KPN en Ahold Delhaize met winsten van 0,9 procent.

Philips

Philips leverde 1,2 procent in. Het zorgtechnologiebedrijf heeft ingestemd met verscherpt toezicht op zijn fabrieken in de Verenigde Staten waar onder meer defibrillatoren worden gemaakt en besloot de productie van de apparaten voorlopig te staken.

Voedingsbedrijf Wessanen kampte met een adviesverlaging door KBC Securities en was de grootste daler in de MidKap met een verlies van bijna 4 procent. Kunstmestproducent OCI ging aan kop bij de middelgrote fondsen met een plus van meer dan 3 procent.

Takeaway

Bij de kleinere bedrijven kreeg maaltijdbezorger Takeaway er 4,7 procent bij, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Het aandeel won een dag eerder al bijna 4 procent dankzij een positief handelsbericht.

In Frankfurt klom GEA Group krap 6 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het activistische hedgefonds Elliott een belang heeft genomen in de Duitse maker van voedselverwerkende machines. In Oslo won oliedienstverlener Subsea 7 meer dan 2 procent, na berichten dat het Amerikaanse Baker Hughes interesse zouden hebben getoond in het bedrijf.

De euro stond op 1,1847 dollar, tegen 1,1805 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 50,70 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent tot 56,24 dollar per vat.