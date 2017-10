Europese beleggers in spanning over Spanje

In Amsterdam sloot toonaangevende AEX-index nagenoeg onveranderd op 541,14 punten. Ook de MidKap eindigde vrijwel vlak op 826,00 punten.

De hoofdgraadmeter in Parijs sloot eveneens op bijna dezelfde stand als een dag eerder. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent, terwijl de FTSE in Londen er 0,4 procent bijkreeg. De IBEX in Madrid daalde 0,9 procent.

Randstad

Sterkste stijger in de AEX was uitzendbedrijf Randstad met een plus van 3,3 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize volgde met een winst van 2,1 procent.

Onderaan bij de hoofdfondsen stond digitaal beveiliger Gemalto met een verlies van 3,4 procent. Kabel- en telecomaanbieder Altice leverde 1,5 procent in.

Bij de middelgrote fondsen was bodemonderzoeker Fugro de grote winnaar met een koerswinst van 3,4 procent. Post- en pakketbezorger PostNL was ook in trek en werd 3,3 procent meer waard. Onderaan de MidKap stonden verlichtingsspecialist Philips Lighting en GrandVision, moederbedrijf van opticiënsketen Pearle, met allebei een min van 1 procent..

Thuisbezorgd

Bij de kleinere bedrijven won Takeaway bijna 4 procent. De maaltijdbezorger verwerkte in het derde kwartaal 40 procent meer bestellingen dan een jaar eerder. In Nederland groeide het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl sterker dan verwacht met 34 procent. Takeaway kondigde verder aan vanaf 1 januari zijn commissie te verhogen.

Op de lokale markt ging Kiadis Pharma ruim 9 procent onderuit. Het biotechnologiebedrijf haalde 18 miljoen euro op met de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers. Kiadis houdt tevens de optie open om nog meer nieuwe aandelen uit te geven.

Euro

De euro was 1,1805 dollar waard, tegen 1,1745 dollar bij het scheiden van de markt een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 50,92 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder en bracht per vat 56,84 dollar op.