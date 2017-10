Licht hogere opening op Wall Street

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste beursfondsen in New York stond kort na opening 0,2 procent hoger op 22.808 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2551 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er ook 0,3 procent bij en kwam op 6602 punten.

Industriefonds Honeywell werd 1,9 procent minder waard. Het bedrijf maakte bekend dat het zich opsplitst en een aantal onderdelen zelfstandig naar de beurs wil brengen.

Het blijft wel zelf actief in de lucht- en ruimtevaart. Daarmee gaat het in tegen de wensen van de activistische aandeelhouder Third Point.

Ook producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble heeft het aan de stok met zo'n kritische investeerder, in dit geval Trian. Topman George Peltz van dat investeringsfonds eist een plek in de raad van bestuur. Tijdens een aandeelhoudersvergadering dinsdag valt daarover een beslissing. Het aandeel steeg in afwachting van de uitkomst 0,3 procent.

Farmaceut Pfizer won 0,8 procent. Het bedrijf bekijkt de strategische opties voor zijn consumentengezondheidszorgtak. Dat onderdeel maakt onder meer medicijnen die verkrijgbaar zijn zonder recept, zoals pijnstillers, en daarnaast vitamines en voedingssupplementen.