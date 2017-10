Nikkei begint hoger aan verkorte handelsweek

Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een wisselend beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus op 20.823,51 punten. De automakers Toyota en Mitsubishi Motors, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, stegen 1,6 en 1,9 procent.

Seven & i Holdings dikte 2,5 procent aan. Het detailhandelsconcern heeft volgens de zakenkrant Nikkei een stevige winstgroei gerealiseerd in de eerste helft van het jaar.

Het aandeel Kobe Steel kelderde maar lieftst 22 procent. Het op twee na grootste Japanse staalbedrijf liet afgelopen weekeinde weten de gegevens over de stevigheid en levensduur van aluminium- en koperproducten te hebben vervalst. De impact op de resultaten wordt nog onderzocht.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney sloot vlak. In Zuid-Korea, waar de beurshandel werd hervat na een vakantieperiode van meer dan een week, dikte de Kospi 1,6 procent aan.

Samsung en SK Hynix stegen 3,8 en 7 procent, dankzij optimisme over de winstverwachtingen van beide elektronicabedrijven.