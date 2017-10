Ikea naar Zuid-Amerika en verder Azië in

Dat heeft topman Torbjörn Lööf van Inter Ikea Holding aangekondigd.

Ikea heeft al meer dan vierhonderd filialen in 49 landen, verspreid over Europa, Noord- en Midden-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Nu kijkt Ikea volgens Lööf onder meer naar mogelijkheden in Chili, Colombia, Mexico en Peru.

De definitieve besluiten moeten nog genomen worden, maar omdat het om een geheel nieuw continent gaat zal het hoe dan ook meerdere winkels betreffen. "Zuid-Amerika zal op lange termijn een belangrijke groeimarkt worden'', aldus de baas van de houdstermaatschappij achter Ikea.

In Zuidoost-Azië is het concern van plan om Vietnam en de Filipijnen aan zijn landenlijstje toe te voegen. Ikea is er al te vinden in onder meer Maleisië en Thailand.

Bescheiden omzetgroei

Ikea werkt met een gebroken boekjaar dat loopt tot eind augustus. Inclusief franchisevestigingen slaagde Ikea erin de consumentenomzet vorig jaar met zo'n 5 procent op te voeren tot 38,3 miljard euro. Daarmee was de groei van de opbrengsten iets bescheidener dan in eerdere jaren.

Lööf denkt echter dat het bedrijf komende jaren weer een groeiversnelling kan laten zien, met plussen van 8 tot 9 procent. Afgelopen jaar werden er veertien nieuwe winkels geopend.

Het is de bedoeling dat er in het lopende jaar 22 vestigingen bijkomen. Ikea streeft ernaar om in de toekomst uiteindelijk telkens zo'n 25 filialen per jaar te openen.