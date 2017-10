PostNL en DSM vallen op in tamme beurshandel

Op de overige beurzen in Europa waren de koersuitslagen ook beperkt. Beleggers hielden verder onder meer de onrust in Catalonië in de gaten en de spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije.

Op Beursplein 5 sloot de AEX-index 0,2 procent hoger op 541,19 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 826,17 punten. Londen zakte 0,2 procent. Parijs en Frankfurt eindigden tot 0,2 procent in de plus.

De hoofdindex in Madrid dikte circa 0,5 procent aan, na de massaprotesten afgelopen weekeinde tegen de onafhankelijkheid van de deelstaat Catalonië. De beurs in Istanbul zakte bijna 3 procent. Turkish Airlines kelderde zo'n 9 procent, nadat de VS het verstrekken van visa voor niet-immigranten opschortte.

DSM

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam profiteerde DSM van een adviesverhoging door ING. Het speciaalchemiebedrijf was met een plus van 1,5 procent de grootste stijger in de AEX. Supermarktconcern Ahold Delhaize stond juist onderaan met een verlies van 2,3 procent.

PostNL was de grootste stijger in de MidKap met een plus van 1,4 procent. Bpost neemt het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial over voor omgerekend 700 miljoen euro. Vorig jaar probeerde Bpost, dat in Brussel ruim 3 procent daalde, nog PostNL over te nemen.

Bij de lokale fondsen steeg Esperite dik 15 procent. Het stamcelbedrijf liet weten de Oekraïense markt te betreden. Het is daarvoor een samenwerking aangegaan met een Oekraïens bedrijf.

Crédit Agricole

In Parijs daalde Crédit Agricole 1,2 procent. De topman van de Franse bank gaf aan interesse te hebben in de Duitse branchegenoot Commerzbank (plus 0,4 procent) wanneer de Duitse overheid het belang in de bank wil verkopen. Airbus zakte 2,3 procent, nadat de bestuursvoorzitter het personeel waarschuwde dat het corruptie-onderzoek zou kunnen leiden tot grote straffen en boetes.

De euro stond op 1,1745 dollar, tegen 1,1730 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 49,44 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs, tot 55,63 dollar per vat.