Gemengd beeld op aandelenbeurzen in Azië

De handel verliep relatief rustig. De belangrijke financiële markt in Tokio bleef dicht vanwege een nationale feestdag. Ook in Zuid-Korea en Taiwan waren de beurzen gesloten.

In China keerden beleggers juist terug na de nationale feestweek en maakten de beurzen een inhaalslag. De beurzen in Shanghai en Shenzhen stegen respectievelijk 1 en 1,5 procent.

Vooral de Chinese automakers waren in trek bij beleggers. Een tegenvallend cijfer over de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector, die in september de traagste groei liet zien in twee jaar, had weinig impact op de handel.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent lager. De All Ordinaries in Sydney ging 0,5 procent hoger de dag uit. Mantra Group maakte een koerssprong van ruim 16 procent nadat de Australische hotelgroep bevestigde een bod te hebben ontvangen van de Franse branchegenoot Accor.