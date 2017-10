Wall Street vrijwel vlak na banencijfer

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg onveranderd op 22.773,67 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2549,33 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6590,18 punten.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie bleek afgelopen maand onverwacht en voor het eerst in zeven jaar te zijn gedaald. Er gingen per saldo 33.000 banen verloren in de VS, waar gerekend werd op een bescheiden aanwas van 80.000 stuks. Dat komt doordat veel bedrijven dicht waren of slechts op halve kracht konden werken als gevolg van de orkanen Harvey en Irma.

Orkanen

Economen gaan ervan uit dat het effect van de orkanen van voorbijgaande aard is en dat de arbeidsmarkt de komende maanden een sterk herstel laat zien. Het is daarom maar de vraag welke conclusies de Federal Reserve, de koepel van centrale banken, aan de cijfers verbindt.

Doorgaans heeft het banenrapport grote invloed op het rentebeleid van de Fed. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de Fed in december de rente opnieuw verhogen.

Het aandeel Costco Wholesale dook 6 procent in het rood vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. Het groothandelsbedrijf boekte meer winst dan analisten hadden voorzien, maar de omzet voldeed niet aan de verwachtingen. Ook de ontwikkeling van het aantal pashouders viel de kenners tegen.

Switch

De exploitant van datacenters Switch maakte zijn debuut op Wall Street. Beleggers zagen het wel zitten met Switch en de koers sprong bijna 23 procent omhoog. Het technologiebedrijf haalde met de beursgang 531 miljoen dollar op.

De euro was 1,1734 dollar waard, tegen 1,1730 dollar bij het handelsslot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent minder op 49,30 dollar. De prijs van Brentolie zakte 2,5 procent tot 55,59 dollar per vat.