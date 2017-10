Nikkei met winst het weekend in

​Ook een goedkopere Japanse yen bood steun aan de handel. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het belangrijke maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt gepubliceerd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op 20.690,71 punten. De Japanse hoofdindex won in de eerste week van het laatste kwartaal 1,6 procent. Nomura klom 1,1 procent. Het Japanse effectenhuis zag de winst in de eerste jaarhelft met bijna 20 procent stijgen.

MS&AD Insurance Group Holding steeg 1,6 procent. De verzekeraar neemt samen met zijn Zwitserse branchegenoot Swiss Re een belang van tot 15 procent in de Britse verzekeraar ReAssure Jersey One.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney eindigde de week met een winst van 1 procent, onder aanvoering van de bankaandelen. In China en Zuid-Korea waren de beurzen de hele week gesloten vanwege nationale feestdagen.