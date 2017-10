Spaans herstel op ingetogen beursdag

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,2 procent hoger op 542,88 punten. De MidKap daarentegen daalde 0,2 procent tot 828,90 punten. De DAX in Frankfurt sloot vrijwel vlak, terwijl de hoofdgraadmeters in Londen en Parijs tot 0,5 procent omhoog gingen. De IBEX in Madrid kreeg er 2,5 procent bij.

Kabel- en telecombedrijf Altice was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,4 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore volgde met een plus van 1,7 procent. Hekkensluiter in de AEX was digitaal beveiliger Gemalto met een verlies van 2,3 procent. Verzekeraar Aegon leverde 1,6 procent in.

MidKap

In de MidKap was kunstmestproducent OCI de grote winnaar met een plus van 2,5 procent. Bodemonderzoeker Fugro volgde met een koerswinst van 1,7 procent. Postbezorger PostNL sloot de rij met een verlies van 1,9 procent, verlichtingsbedrijf Philips Lighting verloor ongeveer evenveel.

Bij de kleinere bedrijven werd Fagron 5 procent meer waard. De leverancier aan apotheken neemt het Braziliaanse All Chemistry over. Volgens topman Hans Stols praat Fagron momenteel ook met andere overnamekandidaten in de regio's Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

Osram

In Frankfurt daalde Osram Licht 4,7 procent. Siemens (min 1,2 procent) heeft vrijwel zijn gehele resterende belang in de voormalige verlichtingsdivisie verkocht aan institutionele beleggers. Het gaat om een deelneming van ruim 17 procent met een waarde van dik 1,2 miljard euro.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegen 1,1762 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 2,1 procent tot 51,02 dollar. De Brentprijs, die onder meer van toepassing is op olie die in de Noordzee wordt gewonnen, ging 2,3 procent omhoog naar 57,09 dollar per vat.