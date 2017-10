Wall Street sluit handelsdag nipt in de plus

Beleggers verwerkten onder meer nieuwe gegevens over de dienstensector, die gunstiger uitvielen dan voorzien. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent in de plus op 22.661,64 punten.

De brede S&P 500 won ook 0,1 procent, tot 2537,74 punten, en technologiebeurs Nasdaq kreeg er een fractie bij, op 6534,63 punten. De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector is vorige maand behoorlijk aangetrokken, zo kwam naar voren uit cijfers van Markit en ISM. Dat gaf het sentiment onder beleggers een zetje.

Mylan

Medicijnenmaker Mylan maakte een fikse koersstijging, met een plus van dik 16 procent. De farmaceut kreeg groen licht van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn imitatieversie van een middel van Teva Pharmaceuticals tegen MS. Het aandeel Teva ging om die reden juist bijna 15 procent omlaag.

Ook Office Depot (min 18 procent) verloor stevig aan beurswaarde. De winkelketen liet weten zijn winstverwachtingen naar beneden bij te stellen. Daarnaast telt het 1 miljard dollar neer voor CompuCom Systems.

Frisdrank- en snackproducent PepsiCo en zaden- en pesticidengigant Monsanto, die ook met cijfers kwamen, wonnen respectievelijk 0,2 en 0,1 procent.

Amazon

Amazon noteerde verder 0,9 procent hoger, ondanks dat de webwinkelgigant een rekening van 300 miljoen euro heeft gekregen van de Europese Commissie voor achterstallige belastingen.

Beleggers kregen ook nieuwe banencijfers van loonstrookverwerker ADP. Die meldde dat de banengroei vorige maand beduidend minder snel is gegroeid dan een maand eerder. Dit rapport geldt traditioneel als een voorproefje voor het belangrijke banenrapport van de overheid dat komende vrijdag verschijnt. Op de markt werd verder gewacht op nieuws over de mogelijke opvolging van Fed-voorzitter Janet Yellen.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 49,84 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 55,73 dollar per vat. De euro was 1,1763 dollar waard, tegen 1,1762 dollar bij het Europese slot eerder op de dag.