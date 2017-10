Bang & Olufsen groeit hard op Chinese markt

Dat het bedrijf desondanks verlies leed, komt doordat de zomermaanden niet de beste tijd van het jaar zijn in de elektronicabranche.

Ook in Europa, nog altijd veruit de belangrijkste markt voor Bang & Olufsen, zaten de verkopen in de lift. De groei was daar met 6 procent wel heel wat bescheidener dan in China. In Noord-Amerika namen de opbrengsten met 9 procent toe.

De totale omzet kwam in de maanden juni tot en met augustus uit op omgerekend een kleine 80 miljoen euro. Dat is 15 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep kwam het technologiebedrijf ruim 7 miljoen euro tekort.

Bang & Olufsen zag vorig jaar een overname door een Chinese branchegenoot afketsen, zeer tot ongenoegen van beleggers. Het bedrijf kampt met zware concurrentie en heeft al enige jaren moeite het hoofd boven water te houden.

Voor het gehele boekjaar, waarvan het eerste kwartaal nu achter de rug is, voorziet Bang & Olufsen een omzetgroei rond 10 procent. Over het nettoresultaat doet het bedrijf geen voorspellingen, maar het waarschuwt wel alvast voor aanzienlijke afschrijvingen.