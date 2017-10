Kleine verliezen voor Europese beurzen

Ook andere markten leverden na de winsten van de afgelopen dagen wat in. De DAX in Frankfurt noteerde wel een plus.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,1 procent lager op 541,65 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 830,75 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,1 procent. Frankfurt, waar de beurs dinsdag nog gesloten was, won juist 0,5 procent.

Catalonië

De hoofdindex in Madrid duikelde 3 procent. De Catalaanse premier Carles Puigdemont wil binnen enkele dagen de onafhankelijkheid uitroepen van Catalonië.

Zondag vond het omstreden referendum over afscheiding van Spanje plaats, waarbij 90 procent stemde voor onafhankelijkheid.

Ahold Delhaize

In Amsterdam stond Ahold Delhaize in de belangstelling vanwege speculaties dat het concern een grote overname overweegt. Het aandeel behoorde met een plusje van 0,3 procent tot de winnaars in de AEX.

Ahold Delhaize wil niet reageren op de geruchten, die lijken gebaseerd op een anonieme tweet. Daarin wordt gesuggereerd dat het supermarktconcern een bod wil doen op zijn Amerikaanse branchegenoot Kroger.

Gemalto

Digitaal beveiliger Gemalto stond onderaan in de AEX, met een min van 1,5 procent. Shell verloor 0,4 procent. Het olie- en gasbedrijf schrapte de geplande verkoop van 900 miljoen dollar aan bezittingen in Thailand aan Kuwait Petroleum Corp.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Tesco. De Britse supermarktketen zakte na publicatie van halfjaarcijfers in Londen ruim 3 procent.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen won juist dik 3 procent in Kopenhagen. Uit kwartaalcijfers blijkt dat de Deense verkoper van luxe beeld- en geluidsapparatuur hard groeit in China.

Verder keerde bandenmaker Pirelli terug naar de beurs in Milaan. Het aandeel sloot 0,5 procent onder de introductiekoers.

Olie

Op de oliemarkt verwerkten handelaren een onverwacht sterke daling van de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 50,57 dollar.

Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 56,11 dollar per vat. De euro was 1,1762 dollar waard, ongeveer evenveel als een dag eerder.