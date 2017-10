Japanse beurs sluit nagenoeg vlak

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot een fractie hoger op 20.626,66 punten. Schermenmaker Japan Display maakte een koerssprong van 24 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het bedrijf in 2019 begint met de massaproductie van kleine OLED-schermen voor smartphones.

Fast Retailing daalde 0,8 procent, ondanks sterke binnenlandse verkoopcijfers van zijn kledingketen Uniqlo.

Hongkong

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de plus. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,8 procent in de min, onder aanvoering van de energiebedrijven en banken. De beurs in India won 0,5 procent, in afwachting van het rentebesluit van de Reserve Bank of India. De beurzen in Zuid-Korea en China waren nog steeds dicht vanwege feestdagen.