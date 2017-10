Ford wil kosten komende vijf jaar met 14 miljard dollar verlagen

Ford wil het geld besparen op kosten voor materiaal en ontwikkeling, kondigde het bedrijf aan op een investeerdersdag in New York.

Dat gebeurt onder meer door veel gebruikte onderdelen in meer modellen te verwerken. Verder zal worden gesneden in het aanbod van personenauto's, terwijl miljarden worden toegewezen aan SUV's en pick-ups die winstgevender zijn. Daarnaast wordt een derde minder geïnvesteerd in verbrandingsmotoren en juist meer in elektrische aandrijving.

Ford had eerder voor de komende jaren al 4,5 miljard dollar vrijgemaakt voor investeringen in elektrisch en zelfrijdende voertuigen. Daar komt nu dus extra geld bovenop.

Ook zal het Amerikaanse concern actiever samenwerking aangaan met andere spelers wat betreft elektrisch en autonoom rijden.

De strategiewijziging werd bekendgemaakt door de in mei aangetreden topman Jim Hackett. De afgelopen jaren is de beurskoers van Ford gedaald, onder meer door zorgen bij beleggers over een krimpend marktaandeel en een lagere winstgevendheid. Ook is er in de markt de perceptie dat Ford achterloopt bij rivalen als het gaat om elektrisch en autonoom rijden.