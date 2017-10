Wall Street sluit met kleine winsten

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 22.641,67 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2534,58 punten en de technologiebeurs Nasdaq won eveneens 0,2 procent tot 6531,71 punten.

Automakers Ford en GM verkochten in september meer auto's en stegen tot 3,1 procent. Fiat Chrysler zag de verkopen in de Verenigde Staten dalen, maar minder dan verwacht. Het aandeel steeg 0,1 procent.

Over de hele linie werden er in september meer auto's verkocht in de VS. Door orkaan Harvey raakten duizenden auto's onherstelbaar beschadigd en autobezitters kopen nieuwe voertuigen.

Supermarktconcern Kroger won 3 procent, na een anonieme tweet dat Ahold zou werken aan een bod op het bedrijf. Huizenbouwer Lennar ging 5 procent vooruit, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Tesla

Tesla steeg net geen 2 procent. Het aandeel begon de dag met een koersdaling nadat het bedrijf had laten weten dat er in het afgelopen kwartaal 260 elektrische auto's van het Model 3 zijn gebouwd. De productie van het nieuwe type liep tegen wat tegenslagen aan en pakte daardoor lager uit dan gedacht, aldus Tesla.

De koers van casino-uitbater MGM Resorts International herstelde zich enigszins met een plus van 0,3 procent. Maandag dook het aandeel flink in het rood, na de schietpartij in Las Vegas vanuit het hotel en casino Mandalay Bay van MGM, waarbij bijna zestig doden vielen en honderden mensen gewond raakten.

Wapenmakers American Outdoor Brands en Sturm, Ruger & Co. gingen ruim 2 procent omhoog. Beleggers rekenen op mogelijke strengere wetgeving rond wapens in de VS na de aanslag in Las Vegas. In aanloop daarnaartoe zouden de wapenmakers dan extra vraag te verwerken krijgen.

De euro noteerde 1,1747 dollar, tegen 1,1761 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat ruwe Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 50,38 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,3 procent tot 55,94 dollar per vat.