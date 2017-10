Europese beurzen sluiten handelsdag met kleine plussen af

De AEX-index op Beursplein 5 sloot op 542,25 punten, een winst van 0,2 procent. De MidKap klom 0,5 procent tot 834,52 punten.

De beurs in Parijs won 0,3 procent en Londen steeg 0,4 procent. De hoofdindex in Madrid bleef vrijwel vlak, na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De belangrijke beurs in Frankfurt was gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

Refresco

Refresco was de grote winnaar in de MidKap met een winst van 8,5 procent. De Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar heeft een nieuw overnamebod ontvangen van de Franse investeerder PAI Partners.

Die is nu bereid in totaal 1,6 miljard euro op tafel te leggen. In april wees Refresco een eerste overnamevoorstel van PAI van de hand. Destijds lag de biedprijs op 1,4 miljard euro.

Altice

In de AEX stond telecom- en kabelbedrijf Altice bovenaan met een plus van 1,4 procent. Digitaal beveiliger Gemalto sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Telecomconcern KPN verloor 0,3 procent nadat het voorbeurs de aankoop van de Nederlandse databeveiliger QSight IT had gemeld.

Iberdrola zakte 1,3 procent in Madrid. JPMorgan verlaagde het advies voor het Spaanse energiebedrijf vanwege de politieke onzekerheid in het land.

Ryanair

In Dublin won Ryanair 2,7 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij vervoerde in september 10 procent meer reizigers dan een jaar geleden ondanks de personeelproblemen. Ryanair schrapte in september en oktober duizenden vluchten omdat het de roosters voor het vliegend personeel niet rond kon krijgen.

De euro noteerde 1,1761 dollar, tegen 1,1742 dollar bij het slot op maandag. Een vat ruwe Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 50,42 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,2 procent tot 56,02 dollar per vat.