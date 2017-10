Wall Street houdt vast aan recordkoers ondanks schietpartij Las Vegas

Casinobedrijven stonden daardoor onder druk, terwijl vuurwapenbedrijven in de plus stonden. Verder waren de gedachten van beleggers nog bij de belastingplannen van Donald Trump en werd gekeken naar enkele macro-cijfers.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 22.557,60 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent, tot 2529,12 punten. Technologiebeurs Nasdaq ging 0,3 procent vooruit naar 6516,72 punten. Voor alle drie de beursgraadmeters waren het de hoogste slotstanden ooit.

Bij de schietpartij in Las Vegas opende een schutter vanuit een hotel het vuur op een countryfestival. Naast de dodelijke slachtoffers raakten nog eens honderden mensen gewond. De casino-uitbater MGM Resorts International leverde 5,6 procent in.

Vuurwapenfabrikanten zoals American Outdoor Brands, de maker van Smith & Wesson, en Sturm Ruger stegen tot 3,5 procent. Vaak gaan dergelijke aandelen omhoog na een grote schietpartij. De markt verwacht dan dat Amerikanen meer vuurwapens gaan aanschaffen, met het oog op mogelijk striktere regelgeving of om zichzelf te beschermen.

Trump ging vorige week verder in op zijn beloofde belastingwijzigingen. Bedrijven zouden daarvan kunnen profiteren.

Verder werden onder meer cijfers over de bouwuitgaven en de bedrijvigheid in de industrie verwerkt. Daarnaast bleek de industrie in de VS met het hoogste tempo in dertien jaar te groeien.

Bij de overige bedrijven zakte warenhuisketen Nordstrom 6,3 procent. Naar verluidt dreigen de onderhandelingen om het bedrijf van de beurs te halen te mislukken. De familie Nordstrom zou moeite hebben om de financiering voor die transactie rond te krijgen, aldus The New York Post.

De olieprijzen noteerden lager vanwege nieuwe gegevens waaruit blijkt dat niet alle OPEC-landen zich aan de afgesproken productiebeperking houden. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 50,55 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 56,07 dollar per vat. De euro was 1,1735 dollar waard, tegen 1,1742 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.