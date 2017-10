AEX begint aan oktober met aangescherpt jaarrecord

De AEX-index sloot 0,7 procent in de plus op 541,04 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 830,41 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.

De hoofdindex in Madrid leverde meer dan 1 procent in. Vooral de Spaanse banken Banco de Sabadell en CaixaBank, met minnen van meer dan 4 procent. Van de ruim 2,2 miljoen Catalanen die hebben gestemd, heeft 90 procent voor onafhankelijkheid gekozen van de economisch gezien belangrijke regio.

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal de grootste stijger met een winst van 2,6 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore sloot de rijen met een verlies van 1,3 procent.

Sligro

In de MidKap was groothandelsbedrijf Sligro na de winst van vrijdag opnieuw de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Grootste daler was beursintermediair Flow Traders met een min van 2,1 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde met een winst van 2 procent van het faillissement van de Britse concurrent Monarch. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen zaten in de lift. EasyJet en Ryanair stegen tot ruim 5 procent.

Op de lokale markt werden de eindelijk gepresenteerde cijfers van Esperite niet goed ontvangen. Het stamcelbedrijf kelderde dik 22 procent. Investeerder Value8, die ook met cijfers kwam, steeg ruim 3 procent. Pharming won verder meer dan 6 procent, na positieve resultaten met klinische testen van zijn middel Ruconest voor behandeling bij kinderen.

Olie

De olieprijzen noteerden lager vanwege nieuwe gegevens waaruit bleek dat niet alle OPEC-landen zich aan de afgesproken productiebeperking houden. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent minder op 50,26 dollar. Brentolie daalde 1,8 procent in prijs tot 55,74 dollar per vat. De euro zakte mede door alle politieke onrust tot 1,1742 dollar, van 1,1814 dollar op vrijdag.