Nikkei hoger na positief rapport over Japanse bedrijven

Een positief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar, steunde het sentiment. Beleggers keken daarnaast uit naar de vervroegde verkiezingen in Japan, die op 22 oktober worden gehouden.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent hoger op 20.400,78 punten. Automaker Nissan zakte bijna 3 procent tot het laagste niveau sinds eind april. Het bedrijf kan zestigduizend nieuwe voertuigen niet verkopen in Japan, omdat de controles werden uitgevoerd door ongekwalificeerde inspecteurs.

De beurshandel in het Verre Oosten verliep verder zeer rustig aangezien de beurzen in Hongkong, Zuid-Korea en India dicht waren. In Sydney werd wel gehandeld. Daar sloot de All Ordinaries 0,8 procent hoger onder aanvoering van de Australische bankaandelen.

De markten in China blijven de hele week gesloten in verband met feestdagen. De Chinese centrale bank liet afgelopen weekend wel weten de kapitaaleisen van Chinese banken vanaf volgend jaar te verlagen om de kredietverlening aan vooral kleinere bedrijven te stimuleren.

Verder werd bekendgemaakt dat de bedrijvigheid van de Chinese industrie en de productie zijn toegenomen.