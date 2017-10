AEX sluit op hoogste stand van 2017

Onder meer ABN AMRO stuwde de AEX naar het piekniveau na een positieve analistenbeoordeling. Op het Damrak vielen verder ook Sligro en AMG in positieve zin op.

De Amsterdamse hoofdindex sloot 0,7 procent hoger op 537,06 punten en kwam daarmee uit boven het jaarrecord dat stamde uit mei. De MidKap klom 1 procent tot 826,03 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen 0,6 tot 1 procent.

ABN AMRO

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was ABN AMRO de grote winnaar met een plus van 2,2 procent. Analisten van Société Générale voegden het aandeel toe aan hun favorietenlijstje voor banken in Frankrijk en de Benelux.

Ook KPN en Philips deden het goed met winsten van 1,8 tot 2 procent. Biotechbedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 1 procent.

ArcelorMittal steeg 1,5 procent. De staalfabrikant investeert de komende drie jaar 1 miljard dollar in Mexico en wil voor maximaal 1,25 miljard dollar aan schuldpapier terugkopen.

TomTom

In de MidKap daalde TomTom 0,8 procent. De navigatiespecialist schrapt 136 banen bij de divisie Consumer Sports, waarvan 57 in Nederland. Koploper bij de middelgrote bedrijven was groothandelsbedrijf Sligro. Dat profiteerde met een winst van 4,4 procent van een adviesverhoging door NIBC.

Bij de kleinere bedrijven blonk AMG uit met een winst van 12,2 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de metalenspecialist weer kan beschikken over de volledige productiecapaciteit voor tantalum na een brand.

Volkswagen

In Frankfurt herstelde Volkswagen bijna volledig van zijn openingsverlies van zo'n 2 procent. Het aandeel sloot met een min van 0,3 procent. De autobouwer zet nog eens 2,5 miljard euro opzij om de kosten te dekken voor de terugroep van sjoemeldiesels.

In Helsinki ging de Finse appbouwer Rovio naar de beurs. Het aandeel van de maker van het populaire smartphonespelletje Angry Birds werd tegen een prijs van 11,50 euro geïntroduceerd en sloot na een piek van 12,34 euro, weer precies op de introductieprijs.

Euro/dollar

e euro was 1,1814 dollar waard, tegen 1,1785 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 51,40 dollar. De Brentprijs daalde 0,2 procent tot 57,32 dollar per vat.