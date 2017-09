Nikkei sluit positieve maand lager af

De inflatie in Japan kwam in augustus uit op 0,7 procent en de industriële productie nam met 2,1 procent toe. De detailhandelsverkopen stegen 1,7 procent, terwijl er was gerekend op een toename van 2,6 procent.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk een fractie in de min op 20.356,28 punten. De Japanse hoofdindex steeg in september 3,5 procent en ging in het derde kwartaal ruim 1 procent vooruit.

Sushi

Genki Sushi klom 2,5 procent. De sushi-keten neemt volgens persbureau Reuters het belang van meer dan 30 procent in de grotere rivaal Sushiro Global Holdings over van private investeerder Permira. Sushiro steeg 4,2 procent.

Toshiba won 3,3 procent. Het Japanse technologiebedrijf heeft een definitief akkoord bereikt met een consortium onder leiding van investeerder Bain Capital over de verkoop van zijn chipdivisie. Toshiba meldde vorige week al een akkoord, maar toen moesten nog wat obstakels worden genomen.

Azië

Op de andere beurzen in het Verre Oosten werden winsten geboekt. De All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent hoger het weekeinde in en de Kospi in Seoul klom 0,8 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,3 procent.