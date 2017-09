Winstdag op Wall Street

Net als in Europa gingen financiële fondsen verder aardig vooruit. Cijfers van sportartikelengigant Nike werden evenwel niet goed ontvangen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 22.340,71 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 2.507,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,2 procent bij op 6.453,26 punten.

Verlaging

Trump is het met Republikeinen in het Congres eens geworden over flinke verlagingen van de belastingtarieven voor rijke Amerikanen en het Amerikaanse bedrijfsleven. Het belangrijkste voorstel is de vennootschapsbelasting te verlagen van 35 naar 20 procent.

De grote banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase waren bovenin de Dow te vinden, met koerswinsten tot meer dan 2 procent.

De financiële sector zat in de lift vanwege het hinten van Fed-voorzitter Janet Yellen op een verdere renteverhoging in de Verenigde Staten dit jaar. Bank of America steeg eveneens dik 2 procent, Citigroup bijna 2 procent en Wells Fargo een kleine 1 procent.

Nike

Het aandeel Nike raakte bijna 2 procent aan waarde kwijt en was daarmee juist een van de grotere verliezers in de Dow. Het concern behaalde in het afgelopen kwartaal een lagere winst, bij een vrijwel onveranderde omzet. Nike waarschuwde verder voor tegenvallende verkopen die het in het lopende kwartaal voorziet.

Beleggers waren daarnaast erg te spreken over de cijfers van Micron Technology, dat 8,5 procent hoger eindigde. Het chipbedrijf wist beter dan verwachte resultaten in de boeken te zetten, geholpen door de stevige vraag naar geheugenchips.

Therapie

Ook Therapix Biosciences was in trek, met een plus van dik 6 procent. Het biotechnologiebedrijf kwam met positieve testresultaten voor een therapie die in ontwikkeling is.

De euro was 1,1749 dollar waard, tegen 1,1745 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,06 dollar. Brentolie werd juist 1,3 procent goedkoper op 57,70 dollar per vat.