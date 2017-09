Europese beurzen sluiten met winst

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent in de plus op 531,09 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 814,42 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Galapagos eindigde bovenaan in de AEX met een plus van 3,1 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft veelbelovende signalen gezien bij testen met een potentieel middel tegen eczeem. De financials Aegon, ING, ABN AMRO en NN Group waren ook in de bovenste regionen te vinden, met winsten tot 2,3 procent. De achterhoede in de hoofdindex werd gevormd door onder meer informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX, die tot 1,4 procent inleverden.

De andere Europese financials deden eveneens goede zaken. In Frankfurt stegen Commerzbank en Deutsche Bank tot zo'n 3 procent. In Parijs noteerden Crédit Agricole en BNP Paribas koerswinsten van circa 2 procent.

Alstom

De opvallendste winnaar in de Franse hoofdstad was evenwel Alstom, dat meer dan 4 procent won. Het Franse concern en het Duitse Siemens (plus 1,2 procent) gaan samen treinen bouwen. Het nieuwe bedrijf krijgt een beursnotering en hoofdkantoor in Frankrijk.

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was advies- en ingenieursbureau Arcadis erg in trek, met een plus van 2,5 procent na een opdracht van Rijkswaterstaat. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM steeg 0,9 procent. Transavia Frankrijk verwacht dit jaar een bijdrage te leveren aan de winst van het moederbedrijf. Kunstmestbedrijf OCI verloor 1,6 procent en stond daarmee onderaan de MidKap.

De euro was 1,1745 dollar waard, tegen 1,1772 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 52,08 dollar. Brentolie werd juist 0,9 procent goedkoper op 57,89 dollar per vat.