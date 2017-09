Dividenduitkeringen zetten Nikkei licht lager

Zonder deze aanpassing zou de beurs omhoog zijn gegaan. Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijkste beursgraadmeters een verdeeld beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent lager op 20.267,05 punten, een verlies van ruim 63 punten. Volgens kenners gingen er zo'n 130 punten van de hoofdindex af door de uitkering van dividend. De maker van landbouwchemicaliën Nihon Nohyaku zakte ruim 4 procent na een verlaging van de winstverwachting.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,1 procent lager de handel uit en de Kospi in Seoul eindigde nagenoeg vlak.