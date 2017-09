Kleine verliezen op Europese beurzen

De regerende christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel verloren daar fors, maar bleven de grootste partij. Ook huidig coalitiepartner SPD leverde flink in, waardoor het voor Merkel lastig gaat worden om een nieuwe coalitie te vormen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 527,78 punten. Ook de MidKap verloor en wel 0,6 procent tot 812,25 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 0,3 procent in. In Frankfurt sloot de beurs vrijwel vlak.

BAM

In de MidKap sloot BAM de rij met een verlies van 4,6 procent. De instorting van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei blijkt veroorzaakt door een technische fout. Onderzocht wordt of er meer gebouwen zijn waar diezelfde constructie is gebruikt.

Refresco was juist de grootste stijger bij de middelgrote fondsen in Amsterdam. De bottelaar werd 3,3 procent meer waard.

Shell

Koploper in de AEX was olie- en gasbedrijf Shell met een winst van 1,4 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal stond daar onderaan met een verlies van 2,8 procent. Ook telecombedrijf Altice verloor meer dan 2 procent.

DSM daalde verder 0,9 procent. Het speciaalchemiebedrijf bevestigde de doelstellingen voor dit jaar op zijn beleggersdag in Den Haag.

Unilever ging 0,6 procent omhoog. Het levens- en verzorgingsmiddelenconcern neemt voor bijna 2,3 miljard euro het Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea over. Unilever versterkt met de overname zijn positie in het noordelijke deel van Azië, de grootste markt voor huidverzorgingsproducten ter wereld.

Lufthansa

Buiten Nederland wist onder meer Lufthansa de aandacht op zich gericht. De Duitse luchtvaartmaatschappij steeg 0,5 procent in Frankfurt. Lufthansa heeft volgens persbureau Reuters een bod gedaan van 200 miljoen euro op de boedel van zijn failliete branchegenoot Air Berlin.

De euro was 1,1854 dollar waard, tegen 1,1967 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 51,60 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 58,16 dollar per vat.