Hoop op vervroegde verkiezingen Japan stuwt Nikkei

Een daling van de Japanse yen, de hoop op vervroegde verkiezingen en een nieuw economisch stimuleringspakket in Japan boden steun aan de handel. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters overwegend verliezen zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 20.397,58 punten. De Japanse exporteurs als TDK en Advantest profiteerden van de goedkopere yen en stegen 2 en 1,3 procent.

Softbank won 0,9 procent. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint, die in handen is van Softbank, praat met branchegenoot T-Mobile US over een fusie.

Japanse industrie

Verder meldde marktonderzoeker Markit dat de bedrijvigheid in de Japanse industrie in september naar het hoogste niveau in vier maanden is gestegen. De industrie in het land laat nu drie maanden op rij groei zien.

Op politiek vlak zal de Japanse premier Shinzo Abe maandag naar verwachting vervroegde verkiezingen aankondigen voor oktober. De krant Yomiuri meldde daarnaast dat Abe werkt aan een nieuw stimuleringspakket van omgerekend 17,8 miljard dollar.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. De Chinese vastgoedaandelen stonden onder druk na nieuwe maatregelen om de Chinese vastgoedmarkt af te koelen. De All Ordinaries in Sydney sloot vrijwel vlak en de Zuid-Koreaanse Kospi daalde 0,4 procent.