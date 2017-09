'Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile en Sprint sturen aan op grote fusie'

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond de onderhandelingen tussen de derde en vierde aanbieder van mobiele telefonie in de Verenigde Staten.

Als de samenvoeging slaagt ontstaat een bedrijf met 130 miljoen gebruikers. Daarmee zit het marktleiders Verizon en AT&T in de VS op de hielen. De gecombineerde omzet van de bedrijven bedraagt 70 miljard dollar. Volgens analisten liggen er flinke kostenbesparingen in het verschiet bij een fusie.

T-Mobile US is net als het Nederlandse T-Mobile een dochteronderneming van Deutsche Telekom. De Duitsers zouden een meerderheid van de aandelen in het nieuwe fusiebedrijf krijgen volgens de ingewijden. De belangrijkste aandeelhouder van Sprint, het Japanse telecom- en technologiebedrijf Softbank, zou een belang van tussen de 40 en 50 procent krijgen.

Bezwaren

Een eerdere poging Sprint en T-Mobile in de VS samen te voegen liep in 2014 op niets uit. SoftBank staakte zijn poging T-Mobile in te lijven na concurrentiebezwaren van toezichthouders. Dat die bezwaren nu ook een blokkade zullen vormen is niet vanzelfsprekend. Onlangs benadrukte toezichthouder FCC nog in een rapport dat de concurrentie in de markt voor het eerst sinds 2009 goed functioneert.

Saillant is dat bij de vorige fusiepoging Sprint nog de bovenliggende partij zou zijn geweest. T-Mobile timmerde de laatste jaren echter hard aan de weg, onder meer door te stunten met aanbiedingen voor datavrije diensten voor muziek en video, en met andere contractstructuren. Sindsdien stevende T-Mobile Sprint voorbij.