Lange recordreeks op Wall Street ten einde

De toonaangevende Dow-Jonesindex leed de eerste verliesbeurt in twee weken. De hoofdgraadmeter op Wall Street eindigde 0,2 procent lager op 22.359.23 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2500,60 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in en sloot op 6422,69 punten.

Sterkste stijger in de Dow was industriereus General Electric met een winst van 1,8 procent. De banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase profiteerden van het vooruitzicht van een verder oplopende rente als gevolg van de steunafbouw door de Fed, en wonnen respectievelijk 0,7 en 0,5 procent.

Onderaan bij de hoofdfondsen stond producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble met een verlies van 1,9 procent. Ook Apple was onderin te vinden met een min van 1,7 procent. De fabrikant van gadgets als de iPhone en iPad zou kampen met technische problemen met een nieuwe smartwatch die vorige week is gepresenteerd.

Verder zorgde overnamenieuws voor individuele uitschieters. Zo schoot de koers van de producent van industriële zuiveringsproducten Calgon Carbon meer dan 60 procent omhoog. Het bedrijf wordt begeerd door zijn Japanse branchegenoot Kuraray.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, werd dik 2 procent meer waard. De club profiteerde afgelopen seizoen van hogere televisieopbrengsten. Ook de winst in de Europa League, waarbij in de finale met Ajax werd afgerekend, bracht extra geld in het laatje.

Farmaceut Intercept verloor bijna een kwart van zijn beurswaarde. Volgens de keuringsdienst FDA zijn negentien patiënten overleden nadat zij een te hoge dosering hadden gekregen van een medicijn van dat bedrijf tegen leveraandoeningen.

De euro was 1,1935 dollar waard, tegen 1,1945 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder en kostte 50,72 dollar per vat. De prijs van een vat Brentolie liep met 0,3 procent op naar 56,48 dollar.