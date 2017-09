Beperkte koersuitslagen op afwachtende Japanse beurs

Ook ging de aandacht uit naar de Bank of Japan, die woensdag begon aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

In Tokio namen beleggers wat gas terug na de sterke koerswinst een dag eerder. De Nikkei sloot uiteindelijk een fractie hoger op 20.310,46 punten.

Elektronicaconcern Sony daalde 1,2 procent, na een adviesverlaging door Credit Suisse.

Mijnbouw- en energiebedrijven waren in trek. Inpex won 2,3 procent en Japan Petroleum Exploration dikte 0,8 procent aan.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent in de min.