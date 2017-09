AEX sluit met lichte verliezen

De toonaangevende AEX-index sloot 0,1 procent lager op 528,66 punten. Ook de MidKap daalde 0,1 procent, tot 815,88 punten. De DAX in Frankfurt sloot nagenoeg onveranderd, de CAC 40 in Parijs en de FTSE in Londen sloten respectievelijk 0,2 en 0,3 procent hoger.

Heineken

Sterkste daler in de AEX was Heineken met een verlies van 3,7 procent. Het Mexicaanse Femsa heeft een belang van zo'n 5 procent in de bierbrouwer verkocht voor ongeveer 2,5 miljard euro. Femsa verkreeg die aandelen toen het in 2010 zijn bieractiviteiten verkocht aan Heineken.

Chipmachinebouwer ASML was koploper in de AEX met een plus van 1,2 procent. Uitzender Randstad deed het ook goed met een plus van 1 procent, biotechnologiebedrijf Galapagos kreeg er 0,9 procent bij.

Intertrust

Bij de middelgrote fondsen verloor Intertrust 4,3 procent. Het trustkantoor ziet financieel topman Maarten de Vries vertrekken naar verf- en chemieconcern AkzoNobel. Sterkste stijger in de MidKap was chiptoeleverancier Besi met een winst van 2,6 procent.

Op de lokale markt won Pharming 2 procent, na een koerssprong van 20 procent op maandag. De Amerikaanse toezichthouder FDA noemde het medicijn Ruconest van de biotechnoloog een van in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen product Cinryze.

Solvay

In Brussel daalde Solvay 1,4 procent. Het Belgische chemieconcern verkoopt zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro aan het Duitse BASF (min 0,2 procent). Het bedrijf maakte verder bekend zijn vooruitzichten voor 2017 bij te stellen vanwege de verkoop van het onderdeel en wisselkoerseffecten.

De euro was bij het scheiden van de markt 1,1980 dollar waard, tegen 1,1950 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 49,63 dollar. Brentolie werd eveneens 0,6 procent goedkoper bij een prijs van 55,14 dollar per vat.