Nikkei met winst het weekend in

De toonaangevende Nikkei in Tokio wist een kortstondig verlies weg te werken en eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de plus op 19.909,50 punten. De Japanse hoofdindex boekte deze week een koerswinst van ruim 3 procent.

Aandelen gerelateerd aan bitcoin stonden onder druk. BTC China, een van de grootste Chinese handelsplatforms voor het digitale betaalmiddel, liet weten dat het de handel eind deze maand onder druk van de overheid staakt. Het in Japan genoteerde Fisco, dat een cryptomuntenbeurs opereert, zakte bijna 2 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Zuid-Koreaanse Kospi klom 0,3 procent. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney ging 0,7 procent lager het weekeinde in.