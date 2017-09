Olie stuwt Wall Street naar nieuwe records

De handelsdag die kabbelde rond de slotstanden van dinsdag kreeg kleur door winsten in de energiesector. Verder viel Apple opnieuw in negatieve zin op. Beleggers waren niet te spreken over de iPhone-aankondiging van een dag eerder.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 22.158,18 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2498,37 punten en de technologiebeurs Nasdaq dikte ook 0,1 procent aan tot 6460,19 punten.

Olie

Energiebureau EIA meldde een stijging van de olievoorraden in de VS als gevolg van orkaan Harvey. Eerder op de dag sprak internationaal energieagentschap IEA in een ander rapport de verwachting uit dat de vraag naar olie zal aantrekken dit jaar.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent tot 49,36 dollar. Voor een vat Brentolie moest 1,6 procent meer worden betaald op 55,16 dollar.

Oliegigant Chevron was met een winst van 1,5 procent een van de grootste stijgers in de Dow. Het bedrijf profiteerde van de hogere olieprijzen. Daarnaast werd Chevron in verband gebracht met een overname van de Iraakse olievelden waar Shell zich uit terugtrekt.

Ook andere oliegerelateerde bedrijven als Chesapeake deden het goed met plussen tot 5,4 procent.

Apple

De voor beleggers tegenvallende presentatie van onder meer drie nieuwe iPhones galmde nog na bij Apple, dat 0,8 procent verloor.

Investeerders waren niet te spreken over de aangekondigde late leverdatum van de iPhone X, het topmodel. De levering vanaf 3 november roept vraagtekens op over hoeveel telefoons er afgezet kunnen worden in het belangrijke vierde kwartaal.

American Airlines stelde de omzetverwachting naar beneden bij als gevolg van orkaan Irma. De luchtvaartmaatschappij moest zo'n vijfduizend vluchten annuleren. Het aandeel dikte desondanks 1,5 procent aan.

Nordstrom

Warenhuisketen Nordstrom ging 6 procent omhoog. Naar verluidt werkt de Nordstrom-familie aan een plan om het bedrijf van de beurs te halen en is er al een investeringsmaatschappij als samenwerkingspartner gekozen.

Western Digital zakte 3,4 procent vanwege een tegenvaller rond de overname van de chipdivisie van Toshiba. De Japanners lieten woensdag weten een principeovereenkomst te hebben gesloten met een consortium rond investeerder Bain Capital en chipmaker SK Hynix.

De euro was 1,1885 dollar waard, tegen 1,1893 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.