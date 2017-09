Opgelucht Wall Street sluit dag positief af

Ook het uitblijven van een nieuwe raketlancering tijdens een feestdag in Noord-Korea afgelopen zaterdag werd ontvangen als goed nieuws.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 22.057,37 punten. De breder samengestelde S&P 500 liet met een plus van 1,1 procent de grootste stijging sinds april noteren en sloot op een recordstand van 2488,11 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 6432,27 punten.

Irma werd maandag verder afgeschaald van een orkaan in categorie 1 tot een tropische storm. Het is nog niet precies duidelijk hoe groot de schade door Irma precies is, maar er werd gevreesd voor een grotere verwoesting.

Verzekeraars hoorden bij de grootste winnaars op Wall Street. Travelers Companies was met een winst van 2,4 procent een van de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Ook de lokale verzekeraars in Florida Heritage Insurance Holdings, Universal Insurance Holdings en United Insurance Holdings deden het goed met winsten van bijna 12 tot bijna 22 procent op de beurs.

Ook cruisebedrijven, die eerder in aanloop naar Irma onder druk stonden, veerden op. Royal Caribbean en Carnival stegen tot 3,6 procent.

Teva

De in New York genoteerde Israëlische farmaceut Teva was ook in trek en steeg bijna 20 procent. Het bedrijf heeft Kåre Schultz aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. Hij komt van het Deense farmaciebedrijf Lundbeck. Schultz moet Teva helpen zijn financiële problemen te boven te komen.

Apple steeg een dag voor de verwachte lancering van zijn nieuwste iPhones 1,8 procent. Tesla dikte bijna 6 procent aan. De maker van elektrische auto's verstuurde gratis een update naar een aantal modellen die de batterijcapaciteit tijdelijk ophoogt om mensen te helpen bij het vluchten voor orkaan Irma.

De euro was 1,1949 dollar waard, tegen 1,1975 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 1,2 procent tot 48,06 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 53,80 dollar per vat.