Wall Street verliest door geopolitieke spanningen en naderende orkaan

Veiligere beleggingen als staatsobligaties waren juist in trek.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 21.753,31 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 2457,85 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent naar 6375,57 punten.

United Technologies kondigde aan vliegtuigonderdelenmaker en defensietoeleverancier Rockwell Collins over te nemen voor 30 miljard dollar inclusief schuld. United Technologies daalde 5,7 procent, Rockwell steeg 0,3 procent. Andere bedrijven in de defensiesector liftten mee op het nieuws over de overname van Rockwell.

Verzekeraars

Heritage Insurance Holdings, Universal Insurance Holdings en United Insurance Holdings daalden 7 tot ruim 17 procent. De verzekeraars zijn in Florida actief, de staat waar Irma met de hoogste orkaankracht op af stevent. Cruise-aanbieders Royal Caribbean en Carnival stonden ook onder druk vanwege Irma, en leverden tot 4,2 procent in.

Belggers verwerkten ook uitspraken van Fed-gouverneur Lael Brainard. Die zei tijdens een toespraak dat de Amerikaanse koepel van centrale banken voorzichtig moet zijn met renteverhogingen, omdat de inflatie al geruime tijd achterblijft bij het gewenste niveau.

Gestaakte proef

Bij de overige bedrijven zakte biotechnologiebedrijf Cellectis ruim 20 procent. Het Franse bedrijf, dat een beursnotering heeft in New York, moest van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een test voor een geneesmiddel tegen kanker staken.

Vliegtuigmaatschappij Delta Air Lines verlaagde verder zijn verwachtingen voor de omzet per passagier. Het aandeel verloor daarop 3,5 procent.

Hewlett Packard Enterprise verloor 1,9 procent. Het software- en serverbedrijf komt nabeurs met kwartaalcijfers.

De euro was 1,1918 dollar waard, tegen 1,1909 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 48,59 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 53,19 dollar per vat.