Europese beurzen met kleine winsten de handel uit

Beleggers reageerden enthousiast op een positief kwartaalbericht van de toeleverancier aan de chipindustrie.

De AEX-index sloot 0,1 procent hoger op 524,05 punten. Mede dankzij een sterke koerswinst voor Besi ging de MidKap 1,3 procent omhoog naar 777,52 punten. De hoofdgraadmeters van de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot 0,2 procent in de plus.

Besi

Besi kreeg er bij de middelgrote fondsen meer dan 11 procent bij. Het technologiebedrijf profiteerde afgelopen kwartaal an gunstige marktomstandigheden.

Mede door de sterke vraag vanuit de markt voor smartphones namen de winst en omzet van de toeleverancier aan de chipindustrie sterk toe. Ook over de toekomst is Besi positief.

Corbion

Eveneens in de MidKap ging Corbion 2,9 procent omhoog. De producent van voedingsingrediënten en bioplastic zag de verkopen in het eerste kwartaal iets dalen in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam volgens het bedrijf vooral door een volumedaling bij de Food-divisie, die maar deels werd gecompenseerd door groei bij Biochemicals.

Randstad had afgelopen maanden de wind in de rug dankzij het economische herstel in Europa. Het bedrijf boekte weer een sterke omzetgroei en verwacht de stijgende lijn voorlopig vast te kunnen houden. Toch leverde het aandeel na een aanvankelijk positieve reactie 1,5 procent in. Daarmee was het hekkensluiter in de AEX.

AkzoNobel

Ook AkzoNobel (0,9 procent) wist weer de aandacht op zich gericht. Het verf- en chemiebedrijf kreeg op zijn jaarvergadering zowel bijval als kritische vragen van aandeelhouders over de gang van zaken rond het overnamevoorstel van branchegenoot PPG Industries.

In Zürich won farmaceut Novartis 2,2 procent na een handelsbericht. Een kwartaalupdate van truckbouwer Volvo werd eveneens zeer positief ontvangen. Dat aandeel dikte in Stockholm 7,6 procent aan.

De euro werd verhandeld voor 1,0940 dollar, tegen 1,0861 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 49,01 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 51,45 dollar per vat.