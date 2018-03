Easyjet vervoert een vijfde meer passagiers van en naar Schiphol

Het ging om meer dan 5,6 miljoen passagiers en dat zijn er 20 procent meer dan in 2015, maakt het bedrijf donderdag bekend. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal passagiers bijna verdubbeld.

Zo'n drie op de tien passagiers van easyJet op Schiphol reizen van of naar een zakenbestemming.

Capaciteit

Het bedrijf breidt zijn capaciteit dit jaar verder uit met 6,5 procent. De prijsvechter heeft donderdag ook zijn winterschema bekendgemaakt.

Daaruit blijkt dat easyJet op piekmomenten meer dan 720 vluchten per week van en naar Schiphol zal uitvoeren. Op dit moment vliegt het bedrijf vanuit de Nederlandse luchthaven op 42 bestemming in dertien landen.

Werknemers

Er werken nu meer dan 250 werknemers voor easyJet op een Nederlands contract. "Ik ben trots op ons team van meer dan 250 werknemers in Nederland en duizenden die werken voor onze leveranciers en partners", stelt manager William Vet van easyJet in de Benelux en Denemarken.

"Terugkijkend op 2016 ben ik ook erg trots op het feit dat we samen met onze Nederlandse piloten tot een eerlijk cao-akkoord zijn gekomen", aldus Vet.

Conflict

Het bedrijf was vorige zomer in conflict met Nederlandse piloten. Die legden meerdere keren het werk neer om andere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. In de cao zijn onder meer afspraken over doorbetaling bij ziekte, meer controle op het werkrooster en pensioenen vastgelegd.

Easyjet heeft in 2015 een basis op Schiphol geopend. De Nederlandse luchthaven was 21 jaar geleden de eerste bestemming van easyJet buiten het Verenigd Koninkrijk.