Beleggers Europese beurzen negeren uitslag Italiaans referendum

Vooraf werd nog gevreesd voor een flinke beursdip, maar die angst bleek ongegrond.

In Amsterdam sloot de AEX-index 1,1 procent hoger op 454,47 punten. De MidKap steeg 1,2 procent naar 650,38 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt gingen 1 tot 1,6 procent omhoog. De FTSE in Londen noteerde een plus van 0,3 procent en de beurs in Milaan leverde 0,2 procent in.

Italiaanse kiezers stemden tegen de ingrijpende staatshervormingen die de regering van Renzi had voorgesteld, waarna de premier zijn ontslag indiende. Dit alles leidde niet tot paniekreacties op de beursvloeren.

Kleine verliezen kort na de openingsbel werden rap ingelopen. "De markten wisten het referendum over de Brexit in drie dagen af te schudden, de zorgen over de verkiezingswinst van Donald Trump in drie uur en Italië in drie minuten", verklaarde een handelaar maandag.

Euro

De euro zakte in de vroege handel nog wel tot het laagste punt sinds maart vorig jaar (1,0506 dollar), maar toonde daarna een sterk herstel. De koers stond bij het sluiten van de beurzen op 1,0723 dollar, tegen 1,0670 dollar bij het Europese beursslot op vrijdag.

De grootste winnaar in de AEX was staalfabrikant ArcelorMittal, die 4,9 procent meer waard werd. Aegon volgde met een winst van 4 procent. Ook andere financiële fondsen deden het goed in Amsterdam. Zo won ING 2,4 procent. In de MidKap ging ASR aan kop met een plus van 3,8 procent.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize steeg verder 2,2 procent, na positieve uitlatingen over het supermarktbedrijf door analisten van Natixis. KPN was een van de weinige verliezers in de hoofdindex met een min van 1,4 procent.

Bij de middelgrote fondsen kreeg TomTom er 1,9 procent bij. Het navigatiebedrijf kondigde vrijdagavond een reorganisatie aan bij zijn divisie die consumentenproducten, waaronder navigatiekastjes, maakt.

Fugro

Bodemonderzoeker Fugro zakte 4,5 procent, nadat het bedrijf afzag van de verkoop van onderdeel Asia Pacific Subsea Services. Ook meldde baggeraar Boskalis (0,4 procent) zijn belang in Fugro te hebben teruggebracht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,6 procent omhoog naar 52,00 dollar. Brent werd 1 procent duurder bij 54,98 dollar per vat.