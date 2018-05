Biotech straalt op vlak Wall Street

Farmaceut Pfizer wist de aandacht op zich gericht nadat het bekend maakte biotechnologiebedrijf Medivation in te lijven. Dat zorgde ook voor koersbewegingen bij branchegenoten.

De leidende Dow-Jonesindexsloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 18.529,42 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,1 procent tot 2182,64 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 5244,60 punten.

Medivation won bijna 20 procent aan beurswaarde. Pfizer (min 0,4 procent) telt circa 14 miljard dollar in contanten neer voor het biotechbedrijf dat onder meer een veelbelovend middel tegen prostaatkanker op de markt heeft. De overname van Medivation zette de koersen van andere biotechbedrijven in beweging.

Concurrenten

Concurrenten van Pfizer, die volgens kenners ook interesse zouden hebben in Medivation maar dus misgrepen, verleggen hun aandacht nu mogelijk naar branchegenoten als BioMarin Pharmaceutical, Incyte, Clovis Oncology en Tesaro. De koersen van die bedrijven stegen daarop 4,3 tot 7,7 procent.

Ook het Canadese Alimentation Couche-Tard stond in de belangstelling. Het bedrijf maakte bekend de benzinestations van CST Brands (min 0,1 procent) over te nemen voor een bedrag van 3,8 miljard dollar. Het is de grootste overname ooit voor Couche-Tard dat 6,5 procent aan beurswaarde won.

Landbouwbestrijdingsmiddelen

De Zwitserse producent van landbouwbestrijdingsmiddelen Syngenta, die ook een notering heeft aan de beurs van New York, zag zijn beurswaarde bijna 11 procent stijgen. Amerikaanse veiligheidsautoriteiten gaven maandag groen licht voor de overname van het bedrijf door ChemChina voor 43 miljard dollar. Het aandeel ging eerder op de dag in Zwitserland al fors omhoog.

Chipmaker Intersil maakte een koerssprong van 20 procent. Het bedrijf wordt gelinkt aan een overname door het Japanse Renesas. De Japanners zouden 3 miljard dollar willen betalen voor Intersil.

Amerikaanse olie was bij de slotbel 3 procent goedkoper op 47,05 dollar per vat. De prijs van Brent zakte 3,4 procent naar 49,17 dollar per vat. De euro was 1,1323 dollar waard tegen 1,1321 dollar bij het slot van de Europese beurzen.