Wall Street steviger in het groen

In Europa en Azië gingen de markten eerder op de dag nog stevig omlaag.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 17.918 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2099 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent op 4859 punten.

Beleggers konden de notulen van de junivergadering van de Federal Reserve uitpluizen op aanwijzingen voor een volgende rentestap. Daaruit kwam naar voren dat het bestuur van de Amerikaanse koepel van centrale banken verdeeld is.

Luchtvaartmaatschappijen

Voor de Fed-vergadering in de aanloop naar het Britse brexit-referendum werd nog alom gedacht dat een volgende renteverhoging aanstaande was in de zomer. In de notulen wordt nu met geen woord gerept over de timing van een volgende stap. Kenners rekenen nu door de bank genomen zelfs niet op een verhoging voor 2018.

Bij de bedrijven waren American Airlines en United Continental opvallende dalers. De luchtvaartmaatschappijen leverden tot 2,4 procent in na een afwaardering door Credit Suisse. Aanbieder van internettelevisie Netflix verloor 3,4 procent na een afwaardering door Jefferies.

Verwarmingmaker

Aandelen van airco- en verwarmingmaker Nortek waren flink in trek. Het bedrijf steeg 39 procent in waarde, nadat bekend werd dat het Britse Melrose Industries er 1,4 miljard dollar voor over heeft. Melrose steeg eerder op de dag ook al flink.

De olieprijzen veerden op na flinke dalingen een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 1,6 procent omhoog tot 47,36 dollar en Brentolie steeg 1,6 procent tot 48,75 dollar per vat.

De euro was 1,1102 dollar waard, tegen 1,1083 dollar bij het Europese slot.