Europese beurzen in het rood gesloten

Verder waren er positieve berichten over de Amerikaanse economie, waardoor een nieuwe renteverhoging in de VS mogelijk dichterbij komt.

In Amsterdam eindigde de AEX-index 1,3 procent in de min op 434,48 punten. De MidKap zakte 0,5 procent naar 671,02 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt leverden 1,4 en 1,7 procent in. Londen hield de schade beperkt tot een verlies van 0,5 procent.

In de laatste handelsuren werd een deel van de aanvankelijk veel sterkere verliezen weggepoetst. Dit kon echter niet voorkomen dat ook het tweede kwartaal in mineur werd begonnen, nadat het eerste kwartaal de Europese beurzen al de slechtste jaarstart in tijden had opgeleverd.

Olieprijs

De olieprijs ging stevig omlaag, mede doordat Saudi-Arabië waarschuwde dat het alleen bereid is de olieproductie te bevriezen als Iran en andere grote producenten dat ook doen.

Het huidige overaanbod aan olie zorgde afgelopen anderhalf jaar voor de enorme daling van de olieprijs. Amerikaanse olie werd vrijdag 3,5 procent goedkoper bij 36,99 dollar per vat. De prijs van Brent zakte met 4 procent naar 38,72 dollar per vat.

Oliebedrijf Shell stond in de onderste regionen van de AEX met een min van 2,3 procent. Concurrent BP verloor in Londen bijna 2 procent en het Franse Total zakte 3,2 procent in Parijs.

ArcelorMittal

In de AEX was staalbedrijf ArcelorMittal de enige overtuigende winnaar, met een plus van 4,4 procent. De staalsector stond in de schijnwerpers na geruchten dat het Indiase Tata Steel, eigenaar van de hoogovens in IJmuiden, in gesprek is met branchegenoot ThyssenKrupp over het kopen van een belang. Het Duitse staalbedrijf werd in Frankfurt 5 procent meer waard.

Aandelen gingen over een breed front omlaag. Zo leverden 15 van de 25 AEX-bedrijven minstens 1 procent in. Aegon, ING, Gemalto, SBM Offshore en Altice sloten met Shell de rij met minnen van 2 tot 2,5 procent.

De koers van de euro kwam minder sterk in beweging. De Europese munt was 1,1370 dollar waard, tegen 1,1390 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.