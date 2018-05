Weinig spannende handelssessie op Europese beurzen

Koploper bij de grootste fondsen in Amsterdam was ABN AMRO dat zijn rentree maakte in de AEX.

De AEX noteerde omstreeks 15.45 uur 0,6 procent lager op 442,11 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 674,19 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de indices tot 0,9 procent omlaag. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda.

ABN, dat na ruim acht jaar terugkeerde in de Amsterdamse hoofdindex, zag zijn beurswaarde 1,3 procent meer waard worden.

Technisch probleem

De handel in het aandeel ABN AMRO werd bij opening door beursuitbater Euronext nog opgeschort vanwege een technisch probleem, maar na hervatting ging het aandeel van de bank omhoog.

Naast ABN keerde ook maritiem dienstverlener SBM Offshore terug in de AEX. SBM 'vierde' zijn rentree met een verlies van 1,6 procent. Kunstmestbedrijf OCI (min 0,8 procent) en verzekeraar Delta Lloyd (min 3,5 procent) werden teruggezet naar de MidKap.

Ajax

Bij de lokale fondsen was Ajax een opvallende stijger. Met de overwinning zondag tegen PSV zetten de Amsterdammers een belangrijke stap richting de landstitel en daarmee naar deelname aan de lucratieve Champions League. De koers van het aandeel steeg 2,1 procent.

De handel ondervond wat tegenwind van de lagere prijzen van metalen. Zo was staalconcern ArcelorMittal de sterkste daler in de AEX met een min van 2,8 procent. In Londen daalden mijnbouwers als Anglo American, BHP Billiton en Rio Tinto tot 1,8 procent.

Casino

In Parijs won supermarktconcern Casino 0,5 procent, ondanks een verlaging van de kredietwaardigheid tot junkstatus door kredietbeoordelaar S&P. De Franse verzekeraar Axa ging 0,8 procent omhoog. Axa maakte bekend dat topman Henri de Castries met pensioen gaat. Hij stond zeventien jaar aan het hoofd van het bedrijf.

De prijs van Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 39,32 dollar per vat en Brent daalde 0,2 procent tot 41,10 dollar. De euro noteerde 1,1262 dollar, tegen 1,1275 dollar bij het slot in Europa op vrijdag.