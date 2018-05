AEX krabbelt op na valse start 2016

Daarmee herstelde de hoofdgraadmeter van het Damrak enigszins van de stevige klappen die op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar werden opgelopen. De marges tussen winst en verlies bleven tijdens een zeer wisselvallige handelssessie echter dun.

De AEX sloot met een winst van 0,8 procent op exact 435 punten. De Midkap kreeg er 0,5 procent bij en steeg daarmee naar 693,82 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt noteerden een plus van 0,3 procent. De FTSE in Londen won 0,7 procent.

Altice voerde de AEX aan met een winst van ruim 9 procent. Beleggers reageerden op de bevestiging dat het Franse Orange (plus 0,7 procent in Parijs) gesprekken voert over een overname van Bouygues Telecom. Eerder wilde Altice via een dochterbedrijf Bouygues Telecom nog in handen krijgen.

Arcelormittal

Staalproducent Arcelormittal herstelde van het verlies van maandag en kreeg er 6,1 procent bij. Verzekeraar NN Group stond onderaan de AEX met een verlies van 2,1 procent. Concurrenten Aegon en Delta Lloyd verloren 0,7 en 1,6 procent.

Bij de middelgrote fondsen viel Tomtom op, met een plus van 2 procent. De navigatiedienstverlener maakte bekend dat BMW de verkeersinformatie van de onderneming heeft uitgekozen voor zijn navigatiesystemen in Rusland, Australië en Nieuw-Zeeland.

In Frankfurt zakte Volkswagen 5,6 procent. De autobouwer is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het installeren van sjoemelsoftware in bijna 600.000 auto's. De aantijgingen kunnen, indien bewezen, in theorie leiden tot tientallen miljarden dollars aan boetes voor de Duitse autofabrikant.

Home Retail Group

In Londen werd winkelbedrijf Home Retail Group ruim 40 procent meer waard. Supermarktbedrijf Sainsbury (min 5,2 procent) liet weten in november tevergeefs een poging te hebben gedaan om Home Retail over te nemen. Sainsbury overweegt een nieuw bod uit te brengen.

De euro was 1,0735 dollar waard, tegen 1,0791 dollar bij het Europese slot maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 36,28 dollar, terwijl Brentolie 2 procent goedkoper werd op 36,49 dollar per vat.